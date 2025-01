URGENTE

Restaurante do Rio Vermelho sofre incêndio

Estabelecimento fica localizado no Largo da Mariquita

Quem passou pelo Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, na tarde desta quinta-feira (16), foi surpreendido com a fumaça que saía do Restaurante Axé Bahia. O estabelecimento foi atingindo por chamas, mas não houve feridos.

O trabalhador contou ao CORREIO que no momento das chamas, apenas funcionários estavam dentro do imóvel, mas ninguém ficou ferido. "Quando começou a 'fumaçar', eu fui avisar meus colegas que estava pegando fogo, para que não acontecesse o pior", relatou o rapaz, contando que todos correram para fora do local assim que começaram a subir as chamas. Quem passava pelo local também correu assustado.