ACIDENTE

Caminhoneiro revela que perdeu a consciência durante batida com ônibus na Avenida San Martin

João Gonçalves, de 43 anos, foi atingido pelo coletivo antes do ônibus bater em um muro

O caminhoneiro João Gonçalves, de 43 anos, foi atingido pelo coletivo, no acidente que aconteceu por volta das 13h, na Avenida General San Martin, nesta quinta-feira (16), antes do ônibus bater em um muro no local. A colisão com o caminhão teria evitado um acidente ainda maior.