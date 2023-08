Hospitais de Salvador se recusam a marcar cirurgias pelo Planserv

Não há nada pior para uma mãe do que ver um filho em sofrimento. Por isso, Elisa Lima, de 29 anos, vive um tormento. Há mais de um mês, ela tenta marcar uma cirurgia para o pequeno Lorenzo, de 3 anos. O menino está com a maior parte das narinas obstruídas e há indicação médica para a remoção das adenoides, procedimento que faz parte da cobertura da Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais (Planserv). Mesmo com todos os exames em mãos, Elisa enfrenta um obstáculo: a recusa de hospitais em realizar a cirurgia pelo convênio.

Para tentar agilizar o procedimento, Elisa deixou Riachão do Jacuípe, cidade onde mora, e trouxe o filho para Salvador há cerca de duas semanas. Na capital, peregrina em busca de uma unidade hospitalar que aceite realizar a cirurgia. "Liguei para o hospital Santa Izabel e eles informaram que não estão realizando o procedimento pelo Planserv. Tive uma consulta no Hospital Português e a médica disse que também não fazem, só se for no particular", relata.