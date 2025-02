AMPLIAÇÃO

Hospital Ana Nery passa a contar com 10 novos leitos de UTI cardiológica

Localizado no bairro da Caixa D’Água, a unidade atende pacientes de toda a Bahia

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 10:51

Hospital Ana Nery passa a contar com 10 novos leitos de UTI cardiológica Crédito: Foto: Thuane Maria/GOVBA

A partir de agora, quem precisar de atendimento no Hospital Ana Nery, um dos principais centros de referência em cardiologia, nefrologia e transplantes do Nordeste, vai contar com 10 novos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) especializados em cuidados cardiovasculares. A ampliação da unidade deve chegar a 244 leitos, sendo 60 de UTIs. O Ana Nery é um dos principais centros de referência em cardiologia, nefrologia e transplantes no Nordeste, realizando procedimentos de alta complexidade, como cateterismo, angioplastia, arteriografia e arritmologia, além de transplantes de rim e coração. >

Localizado no bairro da Caixa D’Água, o hospital contou com investimento de mais de R$ 3 milhões entre obras e equipamentos. Além dos novos leitos, a unidade está em fase final de requalificação da hemodinâmica, que deve ser concluída em abril de 2025, ampliando ainda mais a capacidade de diagnóstico e tratamento cardiovascular. Para isso, foram investidos mais de R$ 1,2 milhão em obras. A unidade atende pacientes de toda a Bahia e, com a nova ampliação, poderá absorver ainda mais casos que necessitam de atendimento intensivo.>

Diretor-geral do Ana Nery, Luiz Carlos Passos, destaca que, a partir de hoje, a unidade aumenta muito a capacidade de receber pacientes. "Felizmente, os procedimentos que nós realizamos têm um tempo de internação relativamente curto, dois dias para a hemodinâmica, cinco dias para a cirurgia cardíaca. Então, os procedimentos são fundamentais para aumentar a capacidade instalada que nós temos. Aliás, a gente está sempre atendendo e fazendo a regulação do Estado”, ressalta.>

Moradora do município Monte Santo e paciente do hospital, a dona de casa Aurenita Silva comemorou a ampliação do número de leitos. “Agora, com esses novos leitos, a gente sente um pouco mais de esperança, sabe? Espero que cada vez mais pessoas possam ser atendidas com mais dignidade, como merecem”, pontuou a dona de casa. >

Já a secretária de Saúde, Roberta Santana, avalia que os novos leitos serão um reforço importante para a demanda da regulação. "Importante também para a expansão na rede em Salvador, mas sobretudo para a região, porque é uma unidade que não só atende Salvador e a região metropolitana, mas todo o estado”, pontua.>