SAÚDE

Hospital de Juazeiro registra aumento de 37% em vítimas de animais peçonhentos

O número de pacientes vítimas de animais peçonhentos cresceu 37,7% no Hospital Regional de Juazeiro (HRJ) no primeiro semestre de 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado. O complexo hospitalar é administrado pela Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) que divulgou o dado nesta quinta-feira (18).