SAÚDE

Hospital do Homem é inaugurado com capacidade para 140 leitos em Salvador

Unidade fica em Monte Serrat e tem 20 leitos de Terapia Intensiva Adulto

Gil Santos

Publicado em 5 de julho de 2024 às 10:37

Hospital Municipal do Homem, no Mont Serrat Crédito: Gil Santos/CORREIO

O primeiro Hospital do Homem de Salvador foi inaugurado, nesta sexta-feira (5), no bairro de Monte Serrat. A unidade fica no mesmo prédio onde funcionava o antigo Hospital Sagrada Família e vai oferecer serviços de alta complexidade nas áreas de cirurgia geral, cirurgia vascular, urologia, clínica médica, terapia intensiva, radiologia e radiologia intervencionista.

São 140 leitos clínicos-cirúrgicos, sendo 20 de Terapia Intensiva Adulto. O investimento foi de R$ 35 milhões para readequar a antiga estrutura, onde funcionava o Hospital Sagrada Família. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) fez a entrega oficial do hospital e disse que a estrutura conta com os equipamentos mais modernos para a realização de cirurgias.

"Temos aqui o que há de mais moderno no mundo, laser para cirugia de próstata e cálculo renal, é o mais moderno, o que há de mais tecnológico e inovador no estado da Bahia e um dos melhores do Brasil. Nós teremos condição de fazer cirurgias menos invasivas", explicou.

O gestor também comentou sobre as obras para a construção do Hospital da Criança e a Maternidade Municipal. Ambos vão funcionar no antigo Hospital Salvador, na Federação, e a previsão é que a obra seja concluída ainda em 2024. O local também terá uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Bruno Reis citou também o Hospital Municipal de Cajazeiras e o Hospital Veterinário como exemplos de outras unidades de saúde de alta complexidade entregues e em operação na cidade.