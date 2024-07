SAÚDE

Hospital do Homem já atendeu mais de 200 pacientes em dez dias

Com dez dias de funcionamento, o Hospital Municipal do Homem (HMH), localizado nas instalações do antigo Hospital Sagrada Família, no Monte Serrat, realizou 206 atendimentos ambulatoriais e 38 cirurgias, até esta segunda-feira (15), quando foi celebrado o Dia do Homem. A unidade, especializada em serviços de alta complexidade nas áreas de cirurgia geral, cirurgia vascular, urologia, clínica médica, terapia intensiva, radiologia e radiologia intervencionista, foi inaugurada no último dia 5 de julho e funciona sob a gestão das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), com mobiliário e equipamentos condizentes com o que se tem de mais moderno no setor.