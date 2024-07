FEIRA DE SANTANA

Hospital é notificado após trabalhador se furar em seringa descartada inadequadamente; Sesab nega

O Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, foi notificado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Sesp) da cidade devido ao descarte inadequado de resíduos hospitalares. A notificação aconteceu após funcionário que trabalha na coleta de lixo encontrar seringas e materiais perfurocortantes acondicionados de forma irregular em sacolas e ter o dedo perfurado enquanto trabalhava. De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), a informação do descarte indevido não procede.