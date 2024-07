SALVADOR

Cinco pessoas ficam feridas após queda de elevador do Hospital das Clínicas

Vítimas foram atendidas no Pronto-Atendimento da unidade

Da Redação

Publicado em 25 de julho de 2024 às 20:52

Cinco pessoas foram surpreendidas na tarde desta quinta-feira (25), enquanto utilizavam o elevador do Hospital Universitário Professor Edgard Santos - Hupes (Hospital da Clínicas). Todos que estavam no equipamento na hora da queda ficaram feridas e foram atendidas no Pronto-Atendimento da unidade de saúde.

Em nota, a instituição, gerida pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), confirmou que houve uma queda do 5º para o 4º andar e que todas as cinco pessoas que estavam no local precisaram de atendimento médico. Não foi necessário o acionamento do Corpo de Bombeiros; as vítimas conseguiram sair andando do elevador após incidente.

Duas das vítimas foram liberadas de imediato e as três demais foram encaminhadas para exames de imagem e continuam em observação pela noite, cumprindo o protocolo médico para acidentes com impacto.