Hospital Roberto Santos promove campanha de incentivo à amamentação no Shopping Paralela

Especialista fala sobre direitos das pessoas que amamentam. Crédito: Divulgação

O Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em parceria com o Shopping Paralela, promove nesta sexta-feira (11), às 16h, uma campanha de incentivo à amamentação com a participação da juíza da 37ª Vara do Trabalho, Viviane Maria Leite de Faria. A programação faz parte do Agosto Dourado.



Na oportunidade, ela participará de uma roda de conversa sobre os direitos legais das pessoas que amamentam - tema da campanha do Agosto Dourado: apoie mães e pais que trabalham.

A campanha começou nesta quarta-feira (10) e vai até sábado (12). O terceiro dia da ação, que é organizada pelo Banco de Leite do HGRS, começa com uma atração musical - “Hora dourada”. Às 15h, será o 1º encontro das doadoras de leite do banco do HGRS; às 16 horas, ocorrerá uma amamentação coletiva – “mamaço”.

Haverá ainda o cantinho da amamentação, ponto de arrecadação dos frascos que são entregues para as doadoras armazenarem o leite, dentre outras atividades.

“Teremos também profissionais de enfermagem, nutrição, psicólogos que vão orientar e tirar dúvidas das mamães e papais que passarem pelo nosso espaço”, conta Nilma Dourado, coordenadora do banco de Leite Humano do hospital.

Banco de Leite Humano

O Banco de Leite do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) foi criado há 5 anos e atende crianças prematuras nascidas na Maternidade do HGRS, que é de alto risco. Atualmente, o leite está sendo distribuído para 57 bebês que estão internados na unidade.

Para atender essa demanda, além das campanhas internas, que abrangem as mães, cujos filhos estão internados no Roberto Santos e têm leite para doar, são realizadas ações para sensibilizar doadoras externas.

Atualmente o hospital conta com mais de 50 doadoras externas. Para isso, semanalmente, uma equipe do hospital vai à casa dessas mulheres recolher o leite e levar os kits em que as mães armazenam o leite.