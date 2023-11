Hotéis em Salvador mantiveram taxas de ocupação acima de 60% em outubro

Os hotéis de Salvador atingiram 65,77% de ocupação durante o mês de outubro. A taxa média superou os 55,18% do mesmo período, considerado média estação, no ano de 2022.



Conforme dados da Pesquisa Conjuntural de Desempenho (Taxinfo) da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Regional Bahia (ABIH-BA), mesmo após a baixa estação (abril a junho e o mês de agosto), os hotéis mantiveram suas taxas de ocupação acima de 60%, com uma diária média de R$ 522,29, representando um crescimento real de 13%.