Hotel Deville investe R$ 9 milhões em reforma e ampliação e anuncia super festa de Réveillon com shows em Salvador

Crédito: Divulgação

Ainda sem opção para a virada de ano? A Rede Deville, que possui nove hotéis em território nacional, confirmou mais uma edição do Réveillon Celebrate na sua unidade da capital baiana. A tradicional festa do Deville Prime Salvador, que fica no bairro de Itapuã, promete uma programação com alta gastronomia, decoração especial e atrações musicais para brindar a chegada de 2024.



A edição deste ano contará com show da cantora baiana Márcia Freire, além de apresentação da banda percussiva Tambores Mágicos e da DJ Chell Aguiar. A gastronomia ficará a cargo do chef Diogo Calegari, que prepara um menu com variedade de sabores criado especialmente para a noite.

Para as crianças, o hotel vai deixar o Espaço Kids preparado para receber os pequenos. O agito está garantido com os recreacionistas e também haverá um cantinho para soneca. A expectativa para o período é alta, conta a diretora de Marketing e Vendas da Rede Deville, Flavia Zülzke:

“Nossa ocupação deve ser de 90% para as datas do Réveillon, com um aumento de 15% com relação ao ano passado, nesse mesmo período. Já o público que vem para curtir a programação da festa que preparamos, deve ser 40% maior do que em 2022. Estamos prontos para recebê-los para uma grande festa de Réveillon”.

A festa all inclusive inicia no dia 31 de dezembro, a partir das 20h30. Os convidados terão acesso a uma seleção premium de bebidas, com vinhos branco e tinto, whisky 12 anos e espumante, além de água e refrigerante.

Os ingressos do Réveillon Celebrate do Deville Prime Salvador já estão à venda, em mesas compartilhadas, de 8 a 10 lugares. O valor no 2º lote é R$ 890 + 10% por pessoa. Crianças até 5 anos não pagam. Já aquelas com idade entre 6 a 11 anos têm desconto de 50%. No local haverá estacionamento, que será cobrado R$ 20 para período de 12 horas.

Além da festa, o hotel também oferece pacotes com hospedagem de 2 ou 3 noites, entre os dias 29 de dezembro e 1º de janeiro.

Investimento em expansão na Bahia

O Deville Prime Salvador está passando por uma expansão em sua estrutura de lazer. Com investimento de R$ 9 milhões, a primeira fase desse projeto foi concluída em novembro. Assim, aqueles que escolherem o hotel para a festa de Réveillon poderão desfrutar de uma experiência única e muitas novidades.