MEMÓRIA

Hotel Othon é tema de novo mini-doc produzido pelo CORREIO; assista

O edifício é apresentado pela perspectiva de três pessoas: Valmir Santos, jardineiro e funcionário do Othon há 26 anos (ele continuou a trabalhar no hotel mesmo depois do fechamento); Gabriela Daltro, fotógrafa; e a diretora de marketing Mai Saraiva.

Os objetos mais valiosos encontrados pelo trio, como fotos históricas e croquis, farão parte da exposição "Memórias do Othon", que será exibida na CASACOR, mostra de arquitetura, design e paisagismo que acontece no antigo hotel a partir desta segunda-feira(17) até o dia 6 de novembro.

A exposição marca uma nova despedida do Othon, que será transformado em um empreendimento residencial da Moura Dubeux. O projeto contempla um residencial de luxo com 32 apartamentos, de 5 suítes, de 572 m².

Além do Mansão Othon, a empresa também irá desenvolver o Infinity Salvador, que ocupará maior parte do terreno de mais de 27 mil m². O edifício será projetado para uso misto (comercial e residencial), com tamanhos variados a partir de 35 m². Haverá, ainda, um apart hotel.