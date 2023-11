Hotelaria e governo discutem disparada no preço das passagens áreas na Bahia

O preço das passagens aéreas está preocupando o setor hoteleiro baiano. Nesta terça-feira (28), o governador Jerônimo Rodrigues (PT) tem uma reunião com o trade turístico para discutir os desafios para o setor. Pela manhã, o gestor anunciou a Operação Verão, período de outubro a março, quando a quantidade de policiais e de viaturas é intensificada, principalmente nas regiões turísticas do estado. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-BA), Luciano Lopes, disse que o setor hoteleiro está tendo um segundo semestre positivo. Desde julho, o percentual de ocupação tem ficado acima de 60%, como era antes da pandemia, mas o valor das passagens áreas ainda é uma pedra no sapato para o setor.

“O preço das passagens áreas é um dos principais fatores que está fazendo com que os clientes não cheguem em Salvador. A gente tem ainda um preço muito alto e isso impacta no valor dos pacotes das viagens, e é o que estamos trabalhando constantemente com as companhias áreas, buscando soluções para ampliar as ofertas”, afirmou.