Hub do Subúrbio vai funcionar dentro do CCO do Alto do Cabrito

Estrutura vai abrigar startups e oferecer cursos de capacitação na área de tecnologia

Da Redação

Publicado em 26 de junho de 2024 às 12:37

Prefeito exibe ordem de serviço assinada Crédito: Valter Pontes/ Secom

No mesmo prédio onde vai funcionar o Centro de Comando de Operações (CCO) de Salvador, no Alto do Cabrito, também vai operar o Hub de Tecnologia do Subúrbio. A ordem de serviço para a construção do edifício foi assinada nesta quarta-feira (26). O local terá espaços para a promoção de cursos de capacitação, de startups e outros modelos de negócios, similar ao que existe no Comércio.

O investimento será de 120 milhões e a previsão de inauguração é para 2025. O prefeito Bruno Reis (União Brasil), que assinou o documento, informou que o Hub terá uma área maior que a unidade do Comércio e capacidade para atender cerca de 200 pessoas nos cursos e capacitações simultaneamente. O acesso será pela lateral do prédio, o terreno tem 12 mil metros quadrados com 5 mil de área construída.

"O Hub servirá para estimular aos jovens do Subúrbio com cursos de Tecnologia da Informação (TI) e também para que sejam programadores, possam desenvolver startups, incubadoras e aceleradoras, e para que possam fazer programação. Era um compromisso nosso, que já temos o Hub no Comércio, ter outro no Subúrbio para inserir a galera daqui no mundo digital", afirmou o prefeito.

Serão 60 ilhas de trabalho no Subúrbio e os dois equipamentos vão atuar conjuntamente na área de inovação. Para a estudante Laís Santos, 23 anos, a inauguração de um espaço de tecnologia no Subúrbio pode estimular novos empregos.