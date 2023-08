IAPI tem madrugada violenta com tiroteio entre facções

Viatura da Polícia Militar. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O bairro do IAPI, em Salvador, viveu mais uma madrugada de violência nesta quinta-feira (17) com tiroteios intensos e homicídio. De acordo com moradores, houve um confronto entre as facções do Comando Vermelho (CV) e do Bonde do Maluco (BDM), que disputam o domínio territorial da região para tráfico. O epicentro da disputa, inclusive, seria a localidade de Nova Divinéia.



"Olha aqui [mostra a mão com cápsulas de bala]. Na entrada de Nova Divinéia, ficou cheio agora de manhã, peguei algumas. Não tem mais porque o povo saiu catando. É que foi muito tiro e começou lá para às 3h. Como sempre, confronto entre os bondes deles aí. De casa, a gente só ouve o pipoco", conta um morador, sem se dizer o nome por medo de represálias.

Outra moradora, que também não se identifica, afirma o mesmo. "Foi tiro para todo lado, como tem sido nas últimas semanas. Eles estão fazendo uma guerra feia. Ouvi começar para às 3h, mas parece que teve coisa até às 6h, quando invadiram até uma casa para pegar alguém", conta ela, sem saber precisar se a ocorrência se deu também em Nova Divinéia.

Uma fonte da Polícia Militar (PM) ouvida pela reportagem confirma a invasão, mas salienta que, diferente do que foi divulgado na imprensa, não houve uso de granada no local. No ataque, integrantes do BDM teriam entrado na residência para buscar um traficante do CV, que tem atuação nas localidades de Nova Divinéia, Brongo e Milho.

Ainda de acordo com a fonte, o confronto teria resultado em ao menos um homicídio, que ocorreu em dos becos de Nova Divinéia. A Polícia Militar informou que, de acordo com informações da 37ª CIPM, policiais militares da unidade foram acionados pelo Cicom para averiguar uma denúncia de disparos de arma de fogo no final de linha do IAPI.

Na região, foram realizadas buscas de suspeitos, mas ninguém foi preso. O policiamento está intensificado no bairro.