LUXO E EXCLUSIVIDADE

Iate, McLaren e casamento na Itália: conheça a realidade dos milionários que vivem na Bahia

Gestor de fortunas revelou como é o consumo de quem tem mais de seis dígitos na conta

Monique Lobo

Publicado em 5 de abril de 2025 às 10:00

Super ricos na Bahia têm fortunas que variam de R$ 10 milhões a 30 milhões Crédito: Shutterstock

O universo dos milionários é bem distante para a maioria das pessoas. Na Bahia, um grupo seleto de pouco mais de duas mil pessoas, de acordo com o Mapa de Milionários do Brasil, tem uma conta bancária com mais de seis dígitos. >

Mas, o que será que essas pessoas compram com tanto dinheiro disponível. O CORREIO ouviu o gestor de fortunas e CEO MAM Multi Family Office, Rafael Bastos, que trabalha cuidando de investimentos de milionários baianos, para contar como vive um super rico por aqui. >

Conta recheada>

De acordo com o especialista, a maioria dos milionários baianos está na categoria chamada de "High Net Worth" - ou alto patrimônio líquido em tradução literal - que é representada por fortunas que variam de R$ 10 milhões a 30 milhões. "Eles são médicos, empresários, profissionais liberais de sucesso", explicou. >

Lazer é prioridade>

Quem tem acesso a tudo, compra o que? Segundo Rafael Bastos, por já possuírem os melhores celulares, carros e outros bens, o consumo dos milionários acaba sendo orientado para viagens, lazer, serviço e personalizados. "Eu diria que esse perfil de consumo de serviço é bem claro nos milionários, que gostam de concierge, bons tratos, gostam de prioridade, exclusividade", revelou.>

Itens de consumo>

Exclusividade é via de regra. Marcas de luxo fazem parte de rotina desses baianos privilegiados. Rafael adiantou que, enquanto pessoas de poder aquisitivo alto conseguem comprar um relógio Rolex, os super ricos chegam a pagar R$ 1 milhão por um modelo Patek Philippe. Se uma pessoa de classe média alta pode comprar joias entre R$ 2 mil e R$ 3 mil, alguns dos milionários que ele atende compram peças com valores entre R$ 100 mil e R$ 150 mil. "Sem que isso machuque o orçamento", acrescentou.>

Relógio da marca Patek Philippe, modelo 1527, custa cerca de R$ 1 milhão Crédito: Reprodução

Vestuário>

Outros exemplos que o gestor de fortunas traz dos seus clientes é quanto às roupas. Ao invés de buscar um terno Aramis, uma grife de alfaiataria com lojas em Salvador, os milionários preferem investir cerca de R$ 10 mil em um terno sob medida com um alfaiate. Camisas polo, por exemplo, só as que custam a partir de R$ 1,5 mil. Vestidos com etiquetas famosas saem por preços a partir de R$ 7 mil. >

Camisa polo de algodão mercerizado da marca Hugo Boss custa por mais de R$ 1,3 mil Crédito: Reprodução

Custo de moradia>

Quem tem milhões na conta, não mora em qualquer lugar. De acordo com o especialista, as residências refletem as necessidades de conforto e exclusividade que esse grupo de pessoas anseia. Um dos clientes geridos por Rafael, por exemplo, mora em uma penthouse - ou cobertura - no bairro da Graça que é avaliada em R$ 70 milhões. Outro milionário baiano, revelou o gestor de fortunas, adquiriu uma casa em Praia do Forte por R$ 32 milhões. Outro cliente, tem em sua adega particular um vinho de seis mil euros (cerca de R$ 38 mil). Na garagem, os milionários mantém carros de luxos com valores a partir de R$ 500 mil. >

Uma garrafa do vinho Goût Americain 1907 custa cerca de 6 mil euros, ou R$ 38 mil Crédito: Reprodução

E tem boletos? >

Conta de luz e água todo mundo tem. Afinal, a única certeza de qualquer cidadão é que mais dia, menos dia os boletos vão chegar. Com os super ricos não é muito diferente. Mas, o especialista surpreendeu ao falar que a conta não é assim tão alta. Isso porque, eles investem em automação e sistemas de energia e água mais eficientes. Essas estratégias garantem economia no custo do consumo desses serviços básicos residenciais. Agora, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), esse sim faz diferença, já que nos bairros nobres as taxas são mais altas. >

Extravagancias>

O carro da McLaren, modelo 720S Coupé, custa um pouco mais de R$ 3 milhões Crédito: Reprodução