IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

Idoso de 63 anos é preso após esfregar genitália em passageira dentro de ônibus na Bahia

Um idoso de 63 anos foi preso em flagrante por importunação sexual ao descer de um ônibus em Vitória da Conquista, no Sudoeste da Bahia, na última quarta-feira (9). Segundo a TV Bahia, João Rodrigues Neto esfregou seu órgão genital em uma passageira dentro do coletivo.

João encontrou a vítima em um ônibus na Avenida Olívia Flores, saindo da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) e indo em direção ao bairro Urbis VI. No veículo, ele abriu a calça e começou a passar seu órgão genital na passageira, sem que ela percebesse.

Segundo informações da TV Bahia, passageiros no entorno perceberam o ocorrido, e avisaram a mulher, que o viu ajeitando a calça. Ela começou a filmar, e conseguiu fazer registros do homem tocando em seu braço. Uma confusão tomou conta do ônibus, e João tentou descer do veículo.