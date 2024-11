INFLAMAÇÃO PULMONAR

Idosos são mais de 82% dos mortos por pneumonia na Bahia

Estado contabiliza 22.442 internações pela doença em 2024

Em 2024, a Bahia registrou 2.846 mortes de pessoas acima de 60 anos por pneumonia, segundo a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab). O número representa 82,4% dos óbitos por conta da doença no estado, que contabilizou 3.442 ocorrências devido à inflamação pulmonar.

De acordo com dados da Sesab coletados até agosto deste ano, a Bahia soma 22.442 internações por pneumonia em 2024. Ao longo de todo o período de 2023, o estado registrou 35.464 ocorrências, indicando que, até o momento, cerca 37% a menos de baianos foram acometidos pela doença. Entre os internados, as crianças de 1 a 4 anos e idosos acima de 80 anos são os mais afetados, com 3.856 e 4.532 casos, respectivamente.

A pneumologista Larissa Voss explica que, apesar das crianças estarem em formação e serem mais frágeis, o sistema imunológico está em desenvolvimento, ao contrário dos idosos. “O mais idoso tem uma coisa chamada imunossenescência, que é o envelhecimento do sistema imunológico, fazendo com que ele não esteja preparado para lidar com este tipo de doença. Além disso, é comum os mais idosos terem outras comorbidades que prejudiquem o organismo e facilitem o agravamento do quadro de pneumonia”, declarou.