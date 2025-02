POLÍCIA MILITAR 200 ANOS

Idosos terão tarde especial na sede da Cavalaria da PM

Ação faz parte do projeto “Saúde não tem idade” em conjunto com a Associação Baiana de Equoterapia (Abae)

Como parte da comemoração dos 200 anos da Polícia Militar, a cavalaria exibirá vídeos e fará os visitantes mergulharem no bicentenário da PM baiana. Banners contando a história do esquadrão também serão disponibilizados, bem como passeios supervisionados em cavalos da unidade.>

“Queremos promover uma tarde de integração do nosso público com a história da Polícia Militar, mostrando que, para chegarmos até hoje, todas as unidades da PM, assim como a cavalaria, têm seu papel nessa rica história”, destaca o major Vinícius Moreno, comandante do Esquadrão de Polícia Montada.>