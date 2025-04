OPORTUNIDADE

IEL oferece 566 vagas de estágio na Bahia com bolsas de até R$ 1.575

Há vagas para ensino médio, técnico e superior

O IEL Bahia está com 566 vagas abertas para estágio em todo o estado, com bolsas que chegam até a R$ 1.575. As oportunidades são para diversas áreas, incluindo administração, biomedicina, ciências contábeis, comunicação social, design gráfico, direito, educação física, enfermagem, engenharia elétrica, farmácia, gastronomia, jornalismo, logística, marketing, pedagogia e psicologia. Deste total, 249 são para Salvador e Região Metropolitana (RMS), 62 para Feira de Santana e região, 100 para a região sudoeste da Bahia, 93 para as regiões sul e extremo-sul e 33 para a região norte. >

As oportunidades estão disponíveis nos municípios de Alagoinhas, Barreiras, Brumado, Caculé, Camaçari, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Itamaraju, Itapetinga, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freiras, Luís Eduardo Magalhães, Medeiros Neto, Porto Seguro, Salvador, Santa Maria da Vitória, Santo Estevão, Seabra, Senhor do Bonfim, Simões Filho, Teixeira de Freitas, Trancoso e Vitória da Conquista. Além do ensino superior, há também oportunidades para ensino médio e técnico. Para realizar a inscrição e mais informações estão disponíveis no site do IEL Bahia.>