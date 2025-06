EDUCAÇÃO

IF Baiano abre inscrições para cursos técnicos gratuitos em cidades baianas

Com duração de um ano e meio, oportunidades são para quem já concluiu o ensino médio

Carol Neves

Publicado em 5 de junho de 2025 às 13:50

Campus de Ondina Crédito: Divulgação

O Instituto Federal Baiano (IF Baiano) está com inscrições abertas para 172 vagas em cursos técnicos gratuitos, na modalidade subsequente ao ensino médio, distribuídas entre os campi de Serrinha e Senhor do Bonfim. Os cursos têm duração de um ano e seis meses e são voltados a quem já concluiu o ensino médio no momento da matrícula.>

Em Serrinha, estão disponíveis 20 vagas para o curso técnico em Instrumento Musical, com aulas à noite, e 40 vagas para Agropecuária, ofertado no turno matutino. As inscrições seguem até o dia 30 de junho e podem ser feitas de forma online, por meio do portal do IF Baiano, com envio da documentação solicitada no edital. Quem preferir, pode se inscrever presencialmente no campus, situado na Estrada Vicinal de Aparecida, nos dias úteis, das 8h às 12h e das 13h às 14h.>

Já no campus de Senhor do Bonfim, há 80 vagas para Zootecnia e 32 para o curso técnico em Alimentos, ambos com aulas pela manhã. Os interessados devem se inscrever até 27 de junho, também pela internet ou presencialmente no campus, localizado na Estrada da Igara, km 04, Zona Rural, no horário das 8h às 12h e das 14h às 16h, em dias úteis.>

O processo seletivo para todos os cursos será realizado por ordem de inscrição, sem etapa classificatória por prova. Para efetivar a inscrição, é necessário anexar ou entregar os documentos listados no edital.>