INSTITUTO FEDERAL

IF Baiano ganha unidade fixa no Subúrbio de Salvador

Área foi doada pela Marinha; local deve atender demandas educacionais específicas da região

Esther Morais

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 07:32

IF Baiano terá nova unidade em Salvador Crédito: Divulgação

O IF Baiano deve voltar a ter uma unidade educacional fixa em Salvador. O instituto ganhou na última sexta-feira (24) um terreno de aproximadamente 75.000 m², que era da propriedade da Marinha do Brasil. A área está localizada em Paripe, à margem da BA-528, e pode ser destinada para a implantação de uma unidade educacional que irá atender necessidades da população local. A gestão estuda as possibilidades para o local. >

Há cerca de dois anos, o Instituto iniciou o diálogo com a Marinha no intuito de verificar possibilidades para contribuir com o desenvolvimento do Subúrbio Ferroviário e atender demandas educacionais específicas e alinhadas com atividades e conhecimentos desenvolvidos na instituição. O IF Baiano conta hoje com boa parte do seu corpo de professores com formação em áreas de pesca, transformação de produtos da atividade pesqueira, mariscagem e outras atividades correlatas.>

Após uma série de reuniões e visitas, a Marinha identificou a área viável para a implantação da unidade de ensino. “A pressão por atividades ilícitas naquela área é muito séria, e sabemos disso. A ideia é estruturar mais um ambiente formativo para que possamos transformar positivamente a vida daquela comunidade, daqueles jovens, daquelas pessoas”, ressalta o reitor do IF Baiano, Aécio José Duarte.>

A implantação de uma unidade do IF Baiano na capital baiana também irá responder a uma lacuna deixada pela desativação do Centro de Referência Tecnológica (CRT) do IF Baiano, que funcionava em um prédio do Colégio Central, cedido pelo Estado da Bahia. Devido às demandas do Estado pelo uso do prédio, o IF Baiano teve de desocupar o local, deixando Salvador sem uma unidade fixa para a oferta de cursos técnicos à população.>

O IF Baiano iniciou um estudo para a implantação de uma unidade com o status de campus na área. No contexto dos Institutos Federais, os campi são unidades autônomas, com ampla infraestrutura e múltiplos níveis de cursos. “Uma unidade com status de campus para o IF Baiano irá permitir que todos os nossos profissionais possam contribuir com o desenvolvimento de Salvador e de toda a região do subúrbio”, complementa Duarte.>