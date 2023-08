Ifba suspende aulas noturnas e Ufba tem atividades afetadas pelo apagão

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) suspendeu atividades no Campus Salvador a partir das 17h após a interrupção no serviço de energia que afetou toda a Bahia e outros estados nesta terça-feira (15).



Conforme determinação da Diretoria Geral do Campus, a suspensão acontece devido ao impacto no transporte urbano, que dificultou a mobilidade pela capital. A ideia é "possibilitar um retorno para casa mais seguro para toda comunidade".