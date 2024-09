CULTURA

IGHB enfrenta dificuldades para preservação de peças históricas após corte de gastos

Com o decréscimo no quadro orçamentário, José Dirson Argolo, restaurador do local, revela dificuldades para a manutenção de obras presentes no acervo. "Recentemente fiz um projeto para o instituto que está concorrendo a um edital da Lei Jaime Sodré para financiamento. Caso não passe neste edital, 10 pinturas e parte do nosso acervo mobiliário não vão conseguir manutenção", diz. Ele acrescenta que há quadros que foram restaurados pela última vez 20 anos atrás, e precisam de revisão. "Tem quadros que eu restaurei em 1989", detalha. Segundo Argolo, todo o acervo da organização ficará vulnerável com a falta de verbas.