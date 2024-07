DEVOÇÃO

Igreja produz 72 mil hóstias para distribuir durante romaria

Procissão de Bom Jesus da Lapa é maior da Bahia e a terceira maior do Brasil

Gil Santos

Publicado em 31 de julho de 2024 às 07:15

A cidade de Bom Jesus da Lapa, no Vale do São Francisco, está em festa até terça-feira (6), quando ocorre a romaria do padroeiro da cidade. Os números impressionam. A administração do santuário preparou 72 mil hóstias, são esperadas 400 mil devotos na procissão e 1 milhão de pessoas nos dez dias de festa, que começou nesse domingo (28).

O reitor do Santuário Bom Jesus da Lapa, padre Roque Silva, contou que a festa começa a ser planejada em janeiro e que a partir de junho as reuniões com os setores públicos, como prefeitura, polícia militar e bombeiros são realizadas semanalmente para ajustar os detalhes da romaria.

"Esse é o segundo ano sem os efeitos da pandemia, então, as expectativas estão altas. Esperamos um número maior de peregrinos na comparação com o ano passado. É uma festa que movimenta a economia de Bom Jesus da Lapa e também das cidades vizinhas por conta das passagens dos romeiros", explicou o reitor.