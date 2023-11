Ilê Aiyê leva multidão para 20ª Caminhada da Liberdade

A 20ª Caminhada da Liberdade, evento em comemoração ao Dia da Consciência Negra e pela luta contra o racismo, foi realizada na tarde desta segunda-feira (20). A concentração teve início às 14h em frente à sede do tradicional bloco Ilê Aiyê, na Senzala do Barro Preto, no Curuzu, com o tema "A luta contra o racismo antes e depois do Ilê Aiyê". A tarde foi dedicada à celebração da cultura afro-brasileira, união e resistência.



Por volta das 15h30, o bloco Ilê Aiyê deu início à caminhada, seguido por outras entidades como Muzenza, Malê Debalê, Cortejo Afro, Os Negões e Ókánbí. Os blocos afro arrastaram uma multidão pelas ruas, percorrendo o circuito do Curuzu ao Pelourinho.