Ilhéus retira 1 tonelada de resíduos das praias no Dia Mundial de Limpeza

GAP removeu resíduos de praias. Crédito: Divulgação

Cerca de uma tonelada de resíduos foram retirados das praias de Ilhéus, no sul do estado, no Dia Mundial da Limpeza, que foi celebrado na sexta-feira (16). A açõ foi conduzida pelo Grupo de Amigos da Praia (GAP), mobilizando 250 voluntários na Paria da Avenida, área de importante interesse ambiental com 60 hecatres de restinga no meio urbano.



A ação se iniciou com uma aula de alongamento e café da manhã natural com itens da agricultura familiar para os presentes. O dia também contou com uma aula de surf conduzida pelo professor Gabriel Macedo.

“O GAP nasceu na praia da avenida, é sediado nesta praia, e a maioria de seus fundadores moram nela e nos arredores, é nosso xodó. Desde 2018 já fizemos mutirões do Porto ao Cristo e ter mais um acesso é fundamental; os pescadores e moradores já caminhavam por ali, instalamos placas educativas e quanto mais a comunidade desfrutar desta praia linda, mais cuidará deste patrimônio natural que abriga 53 espécies de pássaros, sendo 43 endêmicos da Mata Atlântica", diz Dávila Maria, diretora executiva do GAP.

Em 40 minutos, o mutirão retirou 549 kg de lixo somente nesse ponto, em sua maioria pneus, plástico e microplástico.

Também foram distribuídas composteiras completas com minhocas visando estimular que os moradores de Ilhéus façam a transformação do lixo orgânico em sua casa, que virará adubo. O Projeto Composta Ilhéus do GAP já possui 509 compostadores espalhados pelo município, sendo a maior ação de saneamento descentralizado do Sul da Bahia.

Houve mutirões com outros pontos da cidade, em Olivença com o Instituto Marola, na Zona Norte com o Instituto Global Brasil, na Lagoa Encantada com Associação de Moradores, e nas Praias do Sul com a equipe da FG Soluções de Limpeza, totalizando 1 tonelada de resíduos sólidos retirados da praia, protegendo esse importante ecossistema costeiro.

Quem é o GAP?