Iluminação em festejos juninos do Centro Histórico é reforçada

A iluminação para os festejos juninos do Centro Histórico está sendo reforçada pela Prefeitura de Salvador. Cerca de 190 refletores em LED, com potência de 200w e 300w serão instalados para garantir melhor visibilidade e maior sensação de segurança durante à noite.

A Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (Dsip) da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) relata que pontos de reforço foram instalados em ruas como Padre Agostinho Gomes, Largo do Cruzeiro, Boqueirão, Largo Terreiro de Jesus, Praça da Sé e acessos.

“Estamos trabalhando para iluminar os festejos juninos em toda cidade. Aumentamos o efetivo para atender as demandas e tornar o São João ainda melhor para os soteropolitanos”, afirmou o diretor da Dsip/Semop, Ângelo Magalhães.

As festas de bairro também terão sua luminosidade garantida até o final do mês, o órgão deve implantar cerca de 500 projetores em arraiás de comunidade. Bairros como Cajazeiras, Brotas, Periperi e São Tomé de Paripe, receberão reforço de iluminação durante os festejos juninos. Nesses casos, os projetores são instalados no dia anterior ao evento, e retirados posteriormente.