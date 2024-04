EMPRESA DE TURISMO

IML libera corpos das nove vítimas que morreram em acidente com ônibus na Bahia

Os corpos dos mortos foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Teixeira de Freitas

Da Redação

Publicado em 13 de abril de 2024 às 08:00

Acidente com ônibus na BR-101 Crédito: Reprodução

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) liberou os corpos das nove pessoas que morreram no acidente com ônibus de turismo na quinta-feira (11). O acidente aconteceu no km 885 da rodovia, perto da cidade de Teixeira de Freitas, no Extremo Sul da Bahia.

Com capacidade para 44 pessoas, o ônibus transportava 34 passageiros. Desse total, oito pessoas morreram no local do acidente. A nona vítima chegou a ser socorrida e levada para uma unidade de saúde da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no centro cirúrgico. Outras 23 pessoas ficaram feridas. Os dois motoristas ficaram ilesos. Os corpos dos mortos foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Teixeira de Freitas.

Os mortos foram:

Cléa da Conceição Faria; Conceição Maria dos Santos Rangel; Glória Regina do Nascimento Cunha; Irapuã de Azevedo; Maria José Nicomedes Sinfrônio; Regina Maura Feitosa; Valter Nery Ronaldo do Espírito Santo de Oliveira Doralice da Conceição de Azeredo

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o coletivo tinha 34 pessoas e saiu da cidade de Rio de Janeiro em excursão para Porto Seguro. O ônibus era da empresa RM Viagens e Turismo e tinha capacidade para 44 passageiros. Mais de 20 pessoas ficaram feridas.

O acidente aconteceu por volta de 04h24 da madrugada. Imagens do local nesta manhã mostram o veículo na pista e diversos serviços de emergência e carros ao redor.

Os corpos das vítimas já foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros. Equipes do Samu, PRF, Polícia Militar, Departamento de Polícia Técnica e Polícia Civil foram enviadas ao local.

Em nota, a empresa de turismo disse que está empenhada em 'prestar todo o suporte necessário aos envolvidos' e que a 'causa do acidente ainda não foi esclarecida'.