TEIXEIRA DE FREITAS

Vídeo mostra momento do acidente com ônibus de turismo no Sul da Bahia

Nove pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas

Da Redação

Publicado em 12 de abril de 2024 às 07:39

Ônibus tombou no acostamento na BR-101 Crédito: Reprodução

A câmera de um carro registrou o momento do acidente com o ônibus da empresa RM Viagens e Turismo na BR-101, em Teixeira de Freitas. O veículo saiu do Rio de Janeiro em direção a Porto Seguro.

As imagens mostram o ônibus seguindo um pouco distante do carro, mas logo depois se afasta com mais rapidez. Uma van passa no sentido contrário e, em seguida, o carro consegue alcançar o ônibus, que já está tombado na lateral da pista. É possível ver bastante barro.

Esse vídeo é o que embasa o delegado titular da 8ª Coorpin/Teixeira de Freitas, Moisés Damasceno, a contestar a versão do motorista sobre ter desviado de outro veículo.

“O vídeo é bem claro. Uma pessoa que vinha logo atrás e a poucos metros do ônibus e, apesar da velocidade que ele desenvolvia, não conseguia alcançar o ônibus. E, mais a frente, ele passou por uma van, que vinha em sentido contrário, e fica bem claro que no momento que aconteceu o acidente o ônibus não vinha passando ou se encontrou com nenhum veículo realizando ultrapassagem, que é a versão do motorista. Então, isso vai para o inquérito policial e esse vídeo vai ser muito importante para esclarecer as circunstâncias do fato como se deram e como de fato aconteceu”, afirmou o delegado Moisés Damasceno.

No registro da imagem, o carro trafegava a mais de 100 km/h, mas não conseguia se aproximar do ônibus.

Em depoimento à polícia, o motorista do ônibus Carlos Alberto da Silva afirmou que desviou de um caminhão. “Um carro vinha ultrapassando o outro, ou um caminhão, não deu para ver. Foi muito rápido. Então, eu tentei tirar dele para não bater de frente com um carro menor. E no acostamento tinha muito coco, [...] ao frear e tentar sair, o ônibus escorregou a dianteira e foi onde ele caiu na vala. Hoje, fim de carreira, me acontece uma tragédia dessa”, disse ele, visivelmente abalado, em entrevista à TV Santa Cruz.

Mortes

Nove pessoas morreram no acidente envolvendo um ônibus de turismo no km 885 da BR-101, na altura de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, na madrugada desta quinta-feira (11). O veículo perdeu o controle e tombou na rodovia.

Com capacidade para 44 pessoas, o ônibus transportava 34 passageiros. Desse total, oito pessoas morreram no local do acidente. A nona vítima chegou a ser socorrida e levada para uma unidade de saúde da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no centro cirúrgico. Outras 23 pessoas ficaram feridas. Os dois motoristas ficaram ilesos. Os corpos dos mortos foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Teixeira de Freitas.

Todos os mortos já foram identificados: