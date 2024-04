NA BR-101

Grupo de vítimas de acidente em Teixeira de Freitas faz excursões há 20 anos: 'Uma fatalidade'

Passageira estava acordada no momento em que o ônibus tombou

Da Redação

Publicado em 11 de abril de 2024 às 11:19

Acidente aconteceu na BR-101 Crédito: Lenio Cidreira/Liberdade News

A passageira Vânia Mathias de Jesus estava acordada quando o ônibus da empresa RM Viagens e Turismo tombou, na madrugada desta quinta-feira (11), na BR-101. Ela lembra dos detalhes antes do acidente e que viu cocos secos espalhados na pista.

Ela acredita que isso pode ter influenciado o acidente, e também o farol de um caminhão que trafegava no sentido contrário. "Tava acordada, passou acho que um caminhão, um carro grande, cruzou na curva, porque a gente tombou perto de uma curva, cruzou com o caminhão e acho que o farol atrapalhou ele, porque eu tava no 'panorâmico' em cima e me cegou. E a pista tava com muita coisa redonda e depois que nós vimos que eram cocos secos. O motorista tentou voltar pra pista de novo, mas a roda traseira caiu na calha de chuva e o ônibus virou", contou, em entrevista ao programa Encontro, da TV Globo.

Vânia disse ainda que muitos passageiros estavam acordados no momento do acidente pois o ônibus tinha feito uma parada há pouco tempo, para a troca do motorista. "A maior parte [dos passageiros] estava acordada. Porque nós tínhamos saído daquela parada de ônibus que tem em Teixeira de Freitas, da Gontijo, aí esse motorista pegou o volante, porque estava o outro motorista, o mais novinho, tava todo mundo acordado porque o pessoal levantou para ir no banheiro, comer alguma coisa", lembrou.

O grupo, formado em sua maioria por aposentados, era acostumado a fazer excursões e são de áreas diferentes do Rio de Janeiro: Campo Grande, Padre Miguel, Bangu, Madureira e Caxias. "Várias vezes, a gente faz excursão com esse grupo há mais de 20 anos. Tem mais gente, tanto que o ônibus não tava lotado. Mas já viemos para Porto Seguro no ano retrasado com quatro ônibus lotados".

Mortes

Oito pessoas morreram no local do acidente. A nona vítima chegou a ser socorrida e levada para uma unidade de saúde da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no centro cirúrgico. Os corpos foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Teixeira de Freitas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o coletivo tinha 34 pessoas e saiu da cidade de Rio de Janeiro em excursão para Porto Seguro. O ônibus era da empresa RM Viagens e Turismo e tinha capacidade para 44 passageiros. Mais de 20 pessoas ficaram feridas.

Em nota, a empresa de turismo disse que está empenhada em 'prestar todo o suporte necessário aos envolvidos' e que a 'causa do acidente ainda não foi esclarecida'.

"A RM Turismo se coloca à disposição para fornecer qualquer informação para auxiliar no que for preciso para amenizar os impactos desse acontecimento. Expressamos nossos mais sinceros sentimentos aos envolvidos e reiteramos nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de nossos clientes em todas as nossas viagens, é nossa prioridade", finaliza a nota.

Vânia não teve ferimentos graves, mas ficou com o pé preso nas ferragens e alguns passageiros caíram por cima dela na hora do tombamento. Ela perdeu uma amiga.