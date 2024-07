RASTRO DE CINZAS

Imóvel pega fogo entre Alto das Pombas e Calabar, em Salvador; família perde tudo

Causa do incêndio ainda está sendo investigada, mas Codesal aponta possível 'descuido doméstico'

Larissa Almeida

Publicado em 17 de julho de 2024 às 20:48

Manicure Sandra Santos, proprietária do imóvel, faz vaquinha online para juntar recursos para custear restauros Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Na Travessa Dona Amália, rua situada no cruzamento entre os bairros Calabar e Alto das Pombas, um imóvel pegou fogo na última terça-feira (16) e deixou um rastro de cinzas que levou embora anos de dedicação da manicure Sandra Santos, de 32 anos. “Eu vi todas as minhas coisas, que levei anos para conquistar, derretidas e no chão. Tudo acabado. Eu fiquei em choque e não tenho palavras para descrever o sentimento que tenho até agora”, declara.

Segundo vizinhos, o incêndio começou por volta do meio-dia, na sala da casa de Sandra, localizada no primeiro andar. A manicure, que estava no trabalho, só soube do incidente quando já era tarde demais. “Minha irmã me ligou dizendo que minha casa estava pegando fogo. Eu não consegui nem falar que precisava ir para casa. Fiquei sem voz e saí correndo. Quando cheguei, o fogo já tinha tomado tudo”, recorda.

No cenário do acidente, os vizinhos tentaram conter as chamas com baldes de areia e jatos d´água até a chegada do Corpo de Bombeiros. Apesar dos esforços, não houve como impedir os estragos. Sandra e o filho Vitor, de 14 anos, perderam chuveiro, geladeira, mesa, micro-ondas, roupas e outros bens. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) fez vistoria no local nesta quarta-feira (17) e constatou danos materiais e estruturais.

Chuveiro ficou derretido após incêndio Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

“A Codesal esteve aqui e disse que o telhado e o piso não prestam mais, que vamos precisar fazer um novo reboco. Falou também que o incêndio não abalou a estrutura externa e da lateral, mas vou ter que substituir tudo. A madeira, por exemplo, não dá para reaproveitar”, detalha Sandra.

Expedito Sacramento, engenheiro da Codesal, confirmou que o órgão realizou vistoria no imóvel incendiado e ressaltou que ainda são necessárias perícias técnicas para avaliar se ele oferece ou não risco aos demais imóveis ao seu redor. Ele apontou ainda que, preliminarmente, descuidos domésticos podem ter provocado o fogo.

Segundo a manicure, quando ela saiu de casa para trabalhar, apenas o roteador de internet estava ligado na tomada, de modo que um curto-circuito no aparelho é sua principal suspeita. Além disso, um problema antigo na fiação da casa também pode ter contribuído.

Enquanto as causas do acidente estão sendo investigadas, Sandra e Vitor estão abrigados em um quarto e sala da irmã da manicure, para onde levaram as poucas roupas e comida que conseguiram resgatar do antigo lar. Para o futuro próximo, a expectativa é de unir esforços através do trabalho, do auxílio que receberão da Codesal no valor de R$ 300 e do que conseguirem através de uma vaquinha online para reconstruir a moradia dos dois.

“No momento, a sensação é de desespero porque sou mãe solo e olho para o lado e penso que demorei tanto para conquistar tudo que tinha para perder tudo dessa forma. Mas, no futuro, espero reconstruir minha casa do jeitinho bonitinho que era, ter minhas coisas no lugar, meu teto para colocar a minha cabeça e a do meu filho”, finaliza.