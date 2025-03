RECEITA FEDERAL

Imposto de renda: 1,8 milhão de baianos devem fazer declaração a partir desta segunda

Declarações podem ser feitas até dia 30 de maio

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de março de 2025 às 06:00

Imposto de Renda Crédito: Sidney de Almeida | Shutterstock

A funcionária pública Luciana Caldas, 51, já está se preparando para um ritual que costuma fazer anualmente há pelo menos 20 anos: declarar os rendimentos do ano anterior para a Receita Federal, tarefa, que aliás, ela opta por realizar sozinha. "Acho simples e sempre fiz assim", afirma. Ela pretende fazer a sua declaração logo no início do período que tem início na próxima segunda-feira (17) e se estende até o dia 30 de maio. A soteropolitana é uma entre os 1.829.334 declarantes esperados para o ano de 2025 no estado baiano. Em Salvador, a estimativa é que 603.231 pessoas físicas façam suas declarações ao 'Leão'.>

A projeção da Receita Federal para este ano em toda a Bahia supera em aproximadamente 6,9% o ano anterior (2024), quando foram recebidas 1.711.038 declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) no estado. Em Salvador, foram 564.222 declarações dentro do prazo de entrega. Em todo o país, a estimativa é que 46,2 milhões de brasileiros declarem impostos durante o período. >

Nesta edição, a maior mudança é quanto ao valor de obrigatoriedade, que saiu de R$ 30.639,90 para R$ 33.888,00. O valor limite de obrigatoriedade também foi ajustado para atividade rural, ampliando para de R$ 169.440,00 o valor que até o ano passado era de R$ 153.999,50. A restituição terá início junto à finalização das declarações, confira o cronograma: >

Primeiro lote: 30/05

Segundo lote: 30/06



Terceiro lote: 31/07



Quarto lote: 29/08



Quinto e último lote: 30/09

>

As datas individuais podem ser consultadas na página ou no aplicativo da Receita Federal. Uma nova prioridade também foi incluída na lista de restituição para pessoas que optarem pela declaração pré-preenchida e ao mesmo tempo optarem por receber a restituição por Pix. >

O Programa Gerador do Imposto de Renda (PGD), plataforma em que é feita a declaração, vai ser liberado para download nesta quinta-feira (13). Será publicada, no mesmo dia, a Instrução Normativa 2255/2025, composta por todas as diretrizes da declaração do imposto de renda. >