DIAGNÓSTICO

Imunologista baiano que atua na pesquisa de vacinas contra a covid diz que está com leucemia

Gustavo Cabral de Miranda compartilhou momento delicado e afirmou estar confiante na cura

Tharsila Prates

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 00:09

O pesquisador Gustavo Cabral de Miranda Crédito: Reprodução Instagram

O imunologista baiano Gustavo Cabral de Miranda, cientista que atua na pesquisa de vacinas contra a covid-19, publicou um post emocionado nas redes sociais sobre o diagnóstico que teve de leucemia. >

"Falar sobre Câncer não é fácil, no meu caso, sobre a Leucemia, um tipo de câncer que afeta parte da formação das células sanguíneas. É um tema que, ao abordá-lo de maneira geral, parece menos complexo, mas quando é algo que estamos vivendo na pele, a realidade se torna muito mais desafiadora", começa ele.>

O pesquisador conta que chegou a pensar em não falar sobre a doença pela dificuldade de abordá-la. Mas decidiu compartilhar o momento e ressaltar a importância do diagnóstico precoce para uma maior chance de cura.>

"A ciência tem avançado muito, e acredito com muita confiança na cura. Embora eu esteja passando por um processo delicado, me sinto bem amparado por uma equipe médica incrível, que tem me dado todo o suporte necessário. Estou focado e otimista, sabendo que cada dia é uma vitória. Com fé, força e apoio, sigo com muita confiança de que superarei essa campanha", finalizou.>

Formado pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) e com três pós-doutorados, Gustavo já integrou a Equipe Halo, projeto das Nações Unidas que envolve dezenas de profissionais no mundo para o trabalho de pesquisa de vacinas contra a covid-19.>

Em uma entrevista concedida ao Centro de Núcleos de Informação das Nações Unidas para o Brasil em 2021, o pesquisador contou que, até os 19 anos, não estudava. "Ia para a escola, mas não tinha visão de estudo. Saí de casa aos 15 anos e fui trabalhar em açougue, sempre trabalhei em feira pública. É uma vida muito diferente da vida do Gustavo de hoje.">

Ao Centro ele explicou que pediu ajuda aos pais, pegou o dinheiro guardado e decidiu cursar o último ano do ensino médio em uma escola particular. O esforço deu resultado. Gustavo saiu da pequena Tucanos, na Bahia, para estudar Ciências Biológicas na Uneb.>

"Aquela foi a oportunidade da minha vida. Comecei a me envolver com a ciência, e a educação transformou tudo. Fiz mestrado na Federal, PHD na USP, fui para Oxford fazer um pósdoc e acabei fazendo três. Acho que a educação me transformou totalmente.">