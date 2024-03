EM CHAMAS

Incêndio atinge GBarbosa em Salvador; loja ficará fechada temporariamente

Um princípio de incêndio atingiu uma das unidades do GBarbosa em Salvador no final de manhã desta segunda-feira (18). Segundo a rede, as chamas atingiram uma área de depósito da loja que fica na Estrada das Barreiras, na Engomadeira.