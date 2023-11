Incêndio atinge imóvel em Pernambués

O incêndio aconteceu na manhã desta sexta-feira (24) em uma casa na rua Hipódromo, em Pernambués. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas foram debeladas pela equipe e ninguém ficou ferido.



A Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou em nota que realizou vistoria no imóvel e não registrou vítimas. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano foi acionada para programar a demolição do segundo andar da casa.