REGIÃO METROPOLITANA

Incêndio atinge instalações do Porto de Aratu

Não há registro de feridos

Publicado em 23 de março de 2025 às 07:34

Incêndio no Porto de Aratu Crédito: Codeba

Um incêndio atingiu as instalações da CS Portos, uma das arrendatárias do Porto de Aratu, em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, na tarde de sábado (22). A Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) informou que o incêndio foi totalmente debelado, sem registro de vítimas. >

As chamas tiveram início às 17h34. "A CS Portos acionou imediatamente o Plano de Ajuda Mútua (PAM) e começou o combate às chamas com sua Brigada de Incêndio", diz trecho da nota da Codeba. A operação contou com mais de 100 profissionais, incluindo equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, da Brigada de Incêndio da CODEBA e de brigadistas das empresas Volpak, Unigel e Braskem. A Wilson Sons também contribuiu com um rebocador para abastecimento de água dos veículos de combate.>