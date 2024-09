LOCAL TURÍSTICO

Incêndio atinge restaurante em Morro de São Paulo e assusta moradores

Um incêndio atingiu quatro estabelecimentos na Segunda Praia, em Morro de São Paulo, no município de Cairu, na noite de terça-feira (10). As chamas destruíram um restaurante e chegaram a queimar parte de um imóvel residencial e uma agência de turismo. Moradores precisaram de atendimento devido à inalação da fumaça. Não houve feridos.

A Polícia Militar, Guarda Municipal e as ambulâncias do município também foram acionadas, com reforços de Valença. A prefeitura informou que já solicitou a instalação de uma unidade de bombeiros no município para melhorar a resposta a emergências futuras.