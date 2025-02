CAPITAL BAIANA

Incêndio atinge supermercado no bairro do Chame-Chame, em Salvador

Fogo atinge loja que estava em construção



Millena Marques

Jorge Gauthier

Publicado em 2 de fevereiro de 2025 às 18:02

Incêndio deixou região sem energia elétrica Crédito: Leitor Correio

Um incêndio atingiu neste domingo (2) o prédio de uma unidade da Rede Mix, na Rua Professor Sabino Silva, no bairro do Chame-Chame, em Salvador. De acordo com comerciantes do local, as chamas começaram por volta das 17h, nos geradores elétricos do prédio.>

Incêndio na Rede Mix da Sabino Silva Crédito: MIllena Marques - Correio

"O prédio já estava praticamente pronto, iria inaugurar agora, no Carnaval. Estava prontinho, novo, novo", diz Everaldo Macedo, dono da Restaurando e Pizzaria Macedo. "A gente achou que era 'sacizeiro' queimando fio, do nada, um fogaréu", completou. O comerciante estava em cima do telhado do próprio comércio, quando viu as chamas.>