Feira tem vagas de emprego para pessoas com deficiência em Salvador e 33 cidades baianas

Sexta edição da Inclui PcD está marcada para os dias 2 e 3 de setembro



Maysa Polcri

Agência Brasil

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 15:39

O mês de setembro, quando é lembrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21), contará com uma feira online que vai oferecer sete mil vagas de emprego para pessoas com deficiência (PCD) em todo o Brasil. Participam do mutirão virtual empresas como Ambev, CSN, Grupo Boticário, L’Oréal, Mercedes Benz do Brasil, Stone, SulAmérica e Vivo. Na Bahia, vagas estão abertas para Salvador e outras 33 cidades.

A sexta edição da feira Inclui PcD, além de permitir oportunidades de emprego, disponibiliza palestras e painéis sobre diversidade e inclusão, nos dias 2 e 3 de setembro. O uso da plataforma é gratuito, e basta se inscrever no site. A iniciativa, que visa aproximar companhias e pessoas com deficiência, é da Egalite, empresa especializada em inclusão de PCDs no mercado de trabalho.

As vagas são em diversas áreas e regiões. Os níveis e cargos também são distintos. Ao fazer a inscrição no site, a pessoa pode se cadastrar dentro das seguintes categorias: deficiência auditiva, deficiência física, deficiência intelectual, deficiência psicossocial, deficiência visual, transtorno do espectro autista e reabilitado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Entre as vagas disponíveis em Salvador estão: atendente de farmácia, farmacêutico, auxiliar de reposição de logística, promotor de vendas, psicólogo, psicopedagogo, entre outras. Além da capital, o programa oferece vagas em Feira de Santana, Itabuna, Jequié, Camaçari, Candeias, entre outras cidades.

Mais de 14 milhões de PCDs

O Brasil tem cerca de 14,4 milhões de pessoas com deficiência, segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o que representa 7,3% da população do país com 2 anos ou mais de idade. O censo também mostrou que 2,4 milhões de pessoas declararam ter recebido diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA). O número corresponde a 1,2% da população brasileira.

Outra pesquisa do IBGE, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, de 2022, apontou que o nível de ocupação – percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar – foi de 26,6% para as pessoas com deficiência, patamar bem abaixo do das pessoas sem deficiência (60,7%).