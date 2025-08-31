Acesse sua conta
Conheça a empresa baiana de tecnologia que será utilizada no turismo em Maceió

Parceria promove experiências responsáveis em comunidades e atrativos naturais do estado

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 16:38

Maceió encanta turistas
Maceió  Crédito: Jonathan Lins/ Secom Maceió

Fundada na Bahia, a empresa de tecnologia Janoo acaba de ganhar destaque nacional com o lançamento do projeto Destinos Conscientes – Alagoas, iniciativa da Embratur em parceria com a Secretaria de Turismo de Alagoas (Setur-AL). A vitrine digital valoriza experiências turísticas voltadas à sustentabilidade e foi apresentada oficialmente durante o Salão Nacional de Turismo, realizado neste mês em São Paulo. 

A plataforma, desenvolvida pela Janoo, reúne experiências que unem turismo e impacto positivo, como a Vivência Marisqueira na Palateia, o turismo regenerativo da Nosso Mangue, a Vivência Indígena Wetçamy, além de roteiros na Rota da Cachaça, observação de peixe-boi e trilhas em áreas de proteção ambiental. Todas as iniciativas foram indicadas pela Setur-AL por desenvolverem práticas sustentáveis e receberam apoio técnico para digitalização e promoção de suas ofertas.

Durante o lançamento, entreos dias 21 e 23 de agosto, o público conferiu uma apresentação do projeto, seguida de degustação de produtos regionais e sorteio de brindes. Estiveram presentes a secretária de Turismo de Alagoas, Bárbara Braga, a gerente de inovação da Embratur, Marina Arruda, além da CEO da Janoo, Tássia Correia.

O projeto faz parte do Pré-AceleraTUR, programa de aceleração junto ao Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que mapeou soluções com potencial de impacto ESG para aplicação em destinos premiados pelo Concurso ESG. Em dezembro de 2024, Alagoas conquistou o 2º lugar na premiação de Melhores Práticas ESG nos Destinos Brasileiros, o que fortalece a relevância do estado como referência em turismo sustentável.

“A proposta é promover conexões transformadoras entre visitantes e territórios, com impacto positivo para as comunidades e o meio ambiente. E a tecnologia digital bem utilizada pode ser uma importante aliada para esse objetivo”, destacou Tássia Correia, CEO da Janoo e coordenadora do projeto. A empresa foi fundada em 2021, na Chapada Diamantina, na Bahia. 

Visitantes interessados em viver experiências que contribuem para o turismo sustentável podem agora conferir regras, disponibilidade, comparar experiências e comprar seus ingressos online, através do site. Além disso, poderão contar com educação ambiental automatizada via WhatsApp, pesquisas de satisfação para registrarem suas percepções.

