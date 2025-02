Mercado

Empresa baiana investe em tecnologia e inovação para redefinir forma de fazer eventos

Fundada em 1993, a AM Luz e Som tem revolucionado a execução de eventos ao aliar aprimoramento tecnológico à preservação ambiental



Gabriela Araújo

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 06:00

AM Luz e Som Crédito: Reprodução/Instagram

Uma empresa consolidada no mercado de eventos em Salvador decidiu investir em tecnologia para oferecer um full service mais sofisticado. Com uma abordagem completa, que vai desde a concepção inicial com projetos 3D até a finalização do evento, a AM Luz e Som se destaca por proporcionar segurança e qualidade aos clientes, com um engenheiro à frente dos projetos e equipamentos atualizados com as últimas tendências mercadológicas.

"Entendemos que o atendimento personalizado e uso de tecnologia de ponta nos tempos atuais são imprescindíveis, criatividade e investimento constante em novidades e tecnologias voltadas para encantar. Uma equipe motivada, responsável e sempre disposta a fazer uma entrega de excelência é fundamental" Marcelo Pimentel Sá, engenheiro civil e diretor administrativo da AM Luz e Som

Marcelo Pimentel Sá Crédito: Acervo pessoal

Com a combinação de equipamentos atuais e uma equipe técnica capacitada, a empresa, fundada em 1993, tem revolucionado a forma de fazer eventos na capital baiana. Entre os serviços disponibilizados, está a sincronização precisa de som, luz e imagem por meio do Time Code, que não apenas eleva a experiência do público, mas também redefine os padrões de qualidade no mercado. De acordo com Marcelo, esse avanço já transformou o segmento de formaturas, trazendo cenários mais tecnológicos e imersivos e, agora, começa a ser implementado gradativamente em eventos corporativos.

Painéis de LED da AM Luz e Som Crédito: Reprodução/Instagram

"A adoção de iluminação cênica, painéis de LED, totens de LED e backdrops em LED tem sido reconhecida por muitas empresas como uma extensão de sua própria identidade visual", pontuou o diretor administrativo.

Entre os eventos de sucesso que fazem parte da história da empresa, estão o Festival Negritudes (2024), o Agenda Bahia, várias edições do Afro Fashion Day, além de congressos, lançamentos de veículos e de cosméticos.

Festival Negritudes Crédito: Reprodução/Instagram

Sustentabilidade

Comprometida com o aprimoramento tecnológico aliado à preservação ambiental, a AM Luz e Som também é responsável por adotar práticas que reduzem impactos ao planeta e garantem eventos mais eficientes e responsáveis. Diante de uma sociedade cada vez mais preocupada com os cuidados ao meio ambiente, a empresa possui como uma das suas premissas o uso de itens e equipamentos com baixo descarte, priorizando materiais de reciclagem, como carpetes fabricados com garrafas PET.

Outra preocupação da entidade foi a implementação de energia solar em sua sede, além do investimento em equipamentos recarregáveis nos eventos realizados e o uso mínimo de pilhas - quando a utilização desse tipo de material é inevitável são adotadas medidas responsáveis para o descarte, destinando esses resíduos para pontos de coleta especializados, evitando a contaminação do solo e da água.