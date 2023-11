Incêndio na Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus atingiu parte do altar

Incêndio atinge igreja em Valença. Crédito: Reprodução

O incêndio que atingiu a Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus, em Valença, na madrugada deste domingo (19), atingiu parte do altar onde ficavam a Imagem de Nossa Senhora das Dores e a Cruz com Cristo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio foi debelado com sucesso, sem a necessidade de reforços de pessoal ou equipamentos. Na área atingida, foi recuperado um terço de Nossa Senhora das Dores. Também não houve vítimas e não há informações sobre os objetos perdidos nas chamas.

Em nota, a Secretaria de Cultura do Governo da Bahia (SecultBa) informou que assim que tomou conhecimento do incêndio prontamente entrou em contato com os secretários de Cultura e Turismo do município, Gugui Martinez e Klayton Argolo, respectivamente, e com o Padre Marcos Reis para prestar solidariedade e se colocar à disposição para contribuir com a proteção e salvaguarda do espaço sagrado.