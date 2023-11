Incêndio atinge igreja tombada como patrimônio em Valença

Um incêndio atingiu parte da Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus, em Valença, na Bahia, na madrugada deste domingo (19). O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas.



A causa do incêndio será investigada, mas há suspeita de que pessoas acenderam um fogo na porta lateral e as chamas acabaram chegando à capela de Nossa Senhora das Dores. A polícia deve apurar se esse foi o caso e se aconteceu de maneira criminosa.