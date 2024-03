EDUCAÇÃO

Incentivo aos estudos: Parceria entre Cimatec e HP concede bolsas-auxílio e notebooks para seis estudantes

Cerimônia aconteceu nesta quarta-feira (20)

Raquel Brito

Publicado em 20 de março de 2024 às 22:01

Estudantes foram contemplados com bolsas e notebooks Crédito: Raquel Brito/CORREIO

“O conhecimento cria uma repercussão social que é linda de ver”. Foi com essas palavras que Sayonara Nobre, coordenadora operacional do programa de bolsas do Senai Cimatec, sintetizou a entrega de seis bolsas-auxílio e notebooks a estudantes da graduação. A cerimônia de abertura do projeto, que acontece em parceria com a multinacional HP, foi realizada na tarde desta quarta-feira (20).

Os alunos dos cursos de graduação já possuem bolsa integral ofertada pelo próprio Senai Cimatec. A bolsa concedida pela empresa parceira servirá para custear alimentação e transporte durante todo o curso, além do equipamento que permitirá maior independência nos estudos. Para a coordenadora, a bolsa-auxílio de R$500 vai permitir que os estudantes não desistam do curso.

“É óbvio, eles têm demandas por alimentação, por transporte, e nem sempre a condição financeira desse bolsista permite que ele se mantenha nos estudos e mantenha também o custeio dessas primeiras necessidades. A bolsa-auxílio vem para dizer a ele o seguinte: ‘calma, não desista. Nós vamos investir em você, nós sabemos que você tem potencial e vai dar tudo certo’”, disse.

Marcus Venícius Pereira, de 21 anos, é um dos estudantes que receberam essa mensagem. Aluno de Engenharia de Controle e Automação, ele faz todos os dias o percurso entre Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, e a capital baiana para assistir às aulas. Para o jovem, que chega na faculdade pela manhã e só sai à noite, o valor da bolsa será destinado à alimentação e passagens de ônibus.

“É muita paixão pela robótica. De manhã eu venho para a monitoria, depois vou para o Cyber, que é um lugar que a gente tem acesso a computadores. Só saio lá para às 19h. Essa bolsa vai ajudar bastante”, contou.

Os estudantes foram selecionados com base em requisitos estipulados pela empresa parceira, a HP. Foram considerados estudantes de Computação e de Controle e Automação. A instituição considerou para as vagas o global dos estudantes, ou seja, o desempenho acadêmico dos jovens.

A parceria com a HP foi o primeiro projeto com uma iniciativa privada, e contemplou seis dos 202 bolsistas do Cimatec. Tarso Nogueira, pró-reitor de extensão e assuntos comunitários da instituição, garante que este é apenas o início dos projetos do tipo.

“O próximo parceiro já está confirmado, é a Fundação Maria Emília, que está entrando com cinco bolsas. Estamos também fazendo um forte trabalho de aproximação com várias empresas, organizações, associações e ONGs para viabilizar a nossa meta, que é ter todos os 202 bolsistas acolhidos no programa”, afirmou.

O objetivo do pró-reitor se baseia, sobretudo, no empenho para evitar a evasão de jovens tão promissores por falta de condições. “A evasão na engenharia no Brasil como um todo é muito alta, acima de 50%, por vários motivos. Entre as pessoas com menor renda, essa evasão é muito maior, porque até para se deslocar para a instituição é problemático, é caro”.

Com o pai desempregado e a mãe arcando com as despesas de toda a família, o estudante Uriel Henrique, de 19 anos, afirma que a bolsa-auxílio veio na hora certa. “Minha mãe está sustentando meu irmão e eu sozinha, então o custo de ida e volta, além de alimentação, fica muito alto. Essa quantia vai ser muito significativa, e o equipamento vai ser importantíssimo para os meus estudos acadêmicos, porque engenharia não é fácil, é uma loucura. Eu costumo dizer que eu moro no Cimatec e às vezes visito minha casa”, brincou.

Além de Marcos e Uriel, foram contemplados pelo projeto os jovens Filipe Lorenzo Arraes, Yago Bastos, Diego Perpétuo e Rodrigo de Jesus, todos estudantes de Engenharia da Computação.