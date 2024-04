PORTO SEGURO

Indígenas pataxós brigam por território e pedem suspensão de leilão de terreno em Trancoso

Indígenas da etnia Pataxó em Porto Seguro, no sul da Bahia, tentaram evitar a venda de uma área no distrito de Trancoso que aconteceu na manhã desta segunda-feira (1º) por meio de um leilão. Segundo as representações locais, parte da extensão que foi à leilão é território indígena, onde vivem cerca de 30 famílias. A comunidade entrou com um pedido judicial para suspender a venda do local, mas a Justiça Federal indeferiu a solicitação.