Inema e PM apreendem maquinário e interditam garimpo ilegal na Bahia

Um garimpo ilegal foi interditado na região da Serra da Jacobina, no município de Saúde. O local era usado para atividades ilegais para a retirada de ouro na nascente do Rio Itapicuru.



O local foi interditado nesta quinta-feira (13), em uma ação conjunta do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) com a Polícia Militar do Estado da Bahia (PMBA). Os equipamentos utilizados pelos infratores, incluindo um veículo e uma retroescavadeira, foram confiscados, e sete indivíduos foram detidos e conduzidos à delegacia pela Polícia Militar.