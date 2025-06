POMBO CORREIO

Inema entra na mira da PF por suspeita de enriquecimento ilícito

Ministério Público da Bahia abriu procedimento investigatório

A situação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) se assemelha à de uma bomba relógio prestes a explodir. Fontes da coluna relatam que o instituto, que já vem sofrendo com sucateamento e falta de estrutura, agora entrou na mira de órgãos de controle e investigação, inclusive federais.>