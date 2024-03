CUSTO DE VIDA

Inflação da RMS é a 3ª maior do país no mês de fevereiro

Segundo dados do IBGE, em fevereiro, a inflação da Região Metropolitana de Salvador chegou 0,96%, se tornando a 3ª maior do país e mais alta para o mês em oito anos.

Com altas médias de preços em seis dos nove grupos analisados, a inflação do mês foi puxada pela educação, 5,95%. Os alimentos e transportes também cresceram 1,11%.

Embora tenha sido menor do que o verificado em 2023, o aumento da educação na Região Metropolitana de Salvador, em fevereiro, ficou acima do registrado no Brasil e foi o maior dentre os 16 locais pesquisados pelo IBGE.